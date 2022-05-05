В Азербайджане за сутки вакцинированы 5 046 человек

В Азербайджане за сутки введено 5 046 доз вакцин против коронавируса.

В Азербайджане за сутки введено 5 046 доз вакцин против коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 527 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 523 человека, третьей и более дозами - 3 645 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 351 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 658 768, из них первую дозу вакцины получили 5 340 868, две дозы - 4 841 135, бустерную дозу - 3 236 032 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 240 733 человека.