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В Азербайджане за сутки вакцинированы 5 046 человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы 5 046 человек В Азербайджане за сутки введено 5 046 доз вакцин против коронавируса.
Здоровье
5 мая 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки вакцинированы 5 046 человек

В Азербайджане за сутки введено 5 046 доз вакцин против коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 527 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 523 человека, третьей и более дозами - 3 645 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 351 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 658 768, из них первую дозу вакцины получили 5 340 868, две дозы - 4 841 135, бустерную дозу - 3 236 032 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 240 733 человека.

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