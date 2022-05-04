В Азербайджане за сутки вакцинированы 22 человека

В Азербайджане за сутки введено 22 дозы вакцины против коронавируса.

В Азербайджане за сутки введено 22 дозы вакцины против коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 5 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 2 человека, третьей и более дозами - 15 человек. Количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 0.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 653 722, из них первую дозу вакцины получил 5 340 341, две дозы - 4 840 612, бустерную дозу - 3 232 387 человек.