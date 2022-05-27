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В Азербайджане за сутки вакцинированы 2,7 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы 2,7 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки вакцинировано 2 747 человек.
Здоровье
27 мая 2022 г. 16:43
В Азербайджане за сутки вакцинированы 2,7 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки вакцинировано 2 747 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 279, второй дозой - 206, тремя и более дозами 2 026. Бустерной дозой вакцинировано 236 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 718 660, из них первую дозу вакцины получили 5 347 151, две дозы - 4 848 462, бустерную дозу - 3 277 606 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 245 441 человек.

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