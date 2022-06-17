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В Азербайджане за сутки вакцинированы 2 117 человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы 2 117 человек В Азербайджане за сутки вакцинированы 2 117 человек.
Здоровье
17 июня 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки вакцинированы 2 117 человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы 2 117 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 327, второй дозой – 307, тремя и более дозами - 1 338 человек. Бустерную дозу получили 145 человек.

Общее количество вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составило 13 750 600, первой дозой привились 5 351 876 человек, второй дозой - 4 851 827, тремя и более дозами - 3 299 020 человек. Бустерной дозой привито 247 877 человек.

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