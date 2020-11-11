В Азербайджане за сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 202 новых случая заражения коронавирусом, 998 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 1 202 новых случая заражения коронавирусом, 998 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 18 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 68 594 случая заражения коронавирусной инфекцией. 51 007 человек выздоровели, 885 скончались, лечение 16 702 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 467 842 теста, а количество проведенных сегодня тестов составляет 10 665.