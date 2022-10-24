В Азербайджане за сутки пять человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 822 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 677 человек выздоровели, число активных пациентов - 345, скончались 9 937 человек.

За сутки было проведено 1 345, всего - 7 307 057 тестов.

За последние сутки от коронавируса был вакцинирован 1 человек.