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В Азербайджане за сутки пять человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки пять человек заразились коронавирусом За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели.
Здоровье
24 октября 2022 г. 17:47
В Азербайджане за сутки пять человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 822 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 677 человек выздоровели, число активных пациентов - 345, скончались 9 937 человек.

За сутки было проведено 1 345, всего - 7 307 057 тестов.

За последние сутки от коронавируса был вакцинирован 1 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 5 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 5 nəfər koronavirusa yoluxub

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