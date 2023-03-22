В Азербайджане за сутки заразились коронавирусом пять человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрированы пять новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 64 человека вылечились.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрированы пять новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 64 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 922 человека вылечились, число активно больных - 209. Всего скончались 10 153 человека.

За последние сутки проведен 441 тест, всего на сегодняшний день - 7 550 795 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.