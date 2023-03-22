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В Азербайджане за сутки заразились коронавирусом пять человек

В Азербайджане за сутки заразились коронавирусом пять человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрированы пять новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 64 человека вылечились.
Здоровье
22 марта 2023 г. 17:17
В Азербайджане за сутки заразились коронавирусом пять человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрированы пять новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 64 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 922 человека вылечились, число активно больных - 209. Всего скончались 10 153 человека.

За последние сутки проведен 441 тест, всего на сегодняшний день - 7 550 795 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 5 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 5 nəfər koronavirusa yoluxub

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