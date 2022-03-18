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В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 18 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 18 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 18 052 человека.
Здоровье
18 марта 2022 г. 18:36
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 18 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 18 052 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 835 человек, второй – 1 981, тремя и более дозами – 14 417, бустерной дозой после положительного ответа – 819 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 338 542, из них первую дозу вакцины получили 5 317 920, две дозы - 4 811 119, бустерную дозу и более доз – 2 986 755 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 222 748 человек.

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