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В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 16 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 16 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 974 человека.
Здоровье
19 марта 2022 г. 18:34
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 16 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 974 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 801 человек, второй – 1 864, тремя и более дозами – 13 498, бустерной дозой после положительного ответа – 811 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 355 516, из них первую дозу вакцины получили 5 318 721, две дозы - 4 812 983, бустерную дозу и более доз – 3 000 253 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 223 559 человек.

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