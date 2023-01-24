В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 7 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 72 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 72 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 7 человек.

В целом в стране выявлено 827 738 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 388 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 275 пациентов. Всего скончались 10 075 человек.

За последние сутки проведено 2 908 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 475 435 тестов.