О нас

В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 7 человек

В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 7 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 72 человека излечились.
Здоровье
24 января 2023 г. 16:42
В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 7 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 72 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 7 человек.

В целом в стране выявлено 827 738 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 388 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 275 пациентов. Всего скончались 10 075 человек.

За последние сутки проведено 2 908 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 475 435 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 59 new COVID-19 cases, 7 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 59 nəfər koronavirusa yoluxub, 7 nəfər ölüb

Самое читаемое

Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
18 января 2023 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi