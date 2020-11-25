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В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 30 человек

В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 30 человек В Азербайджане выявлено 3 469 новых случаев заражения COVID-19, 1 229 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
25 ноября 2020 г. 19:10
В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 30 человек

В Азербайджане выявлено 3 469 новых случаев заражения COVID-19, 1 229 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 30 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 102 396 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 963 человека выздоровели, 1 224 скончались, лечение 34 209 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 646 654 теста, а количество проведенных сегодня тестов составило 15 057.

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Версия на английском языке Task Force: Azerbaijan confirms 3,469 new Covid-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 469 yoluxma faktı qeydə alınıb, 30 nəfər vəfat edib

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