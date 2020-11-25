В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 30 человек

В Азербайджане выявлено 3 469 новых случаев заражения COVID-19, 1 229 человек выписаны после выздоровления.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 30 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.
До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 102 396 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 963 человека выздоровели, 1 224 скончались, лечение 34 209 пациентов продолжается.
За прошедший период проведено 1 646 654 теста, а количество проведенных сегодня тестов составило 15 057.