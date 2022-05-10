В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня вакцинированных первой и второй дозами не зарегистрировано. Число привитых третьей и более дозами составило семь человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - один человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 669 891, из них первую дозу вакцины получили 5 341 971, две дозы - 4 842 230, бустерную дозу - 3 244 017 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 241 673 человека.