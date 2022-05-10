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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек.
Здоровье
10 мая 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня вакцинированных первой и второй дозами не зарегистрировано. Число привитых третьей и более дозами составило семь человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - один человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 669 891, из них первую дозу вакцины получили 5 341 971, две дозы - 4 842 230, бустерную дозу - 3 244 017 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 241 673 человека.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces number of people vaccinated against COVID-19 
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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