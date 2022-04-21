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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 5 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 5 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 5 854 человека.
Здоровье
21 апреля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 5 854 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 608, второй – 313, третьей – 4 579, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 354 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 614 545, из них первую дозу вакцины получили 5 336 229, две дозы - 4 837 732, бустерную и более доз - 3 202 881 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 237 703 человека.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates nearly 6,000 people over past day
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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