В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 5 854 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 5 854 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 608, второй – 313, третьей – 4 579, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 354 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 614 545, из них первую дозу вакцины получили 5 336 229, две дозы - 4 837 732, бустерную и более доз - 3 202 881 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 237 703 человека.