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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 4 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 4 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 808 человек.
Здоровье
18 мая 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 4 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 808 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 350 человек, второй дозой - 800 человек, третьей и более дозами - 2 377 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 281 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 694 986, из них первую дозу вакцины получили 5 344 556, две дозы - 4 845 334, бустерную дозу - 3 261 409 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 243 687 человек.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated in Azerbaijan disclosed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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