В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 4 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 808 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 808 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 350 человек, второй дозой - 800 человек, третьей и более дозами - 2 377 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 281 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 694 986, из них первую дозу вакцины получили 5 344 556, две дозы - 4 845 334, бустерную дозу - 3 261 409 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 243 687 человек.