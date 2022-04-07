В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 10 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 497 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 497 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 630 человек, второй - 760, тремя и более дозами – 7 588, бустерной дозой после положительного ответа – 519 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 523 432, из них первую дозу вакцины получили 5 329 250, две дозы - 4 830 745, бустерную дозу и более доз – 3 131 203 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 232 234 человека.