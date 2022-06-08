В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 1 800 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 772 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 772 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 245 человек, второй дозой - 149 человек, третьей и более дозами – 1 234 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 144 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 737 949, из них первую дозу вакцины получили 5 349 904, две дозы - 4 850 340, бустерную дозу - 3 290 717 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 246 988 человек.