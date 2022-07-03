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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 1,5 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 1,5 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 457 человек.
Здоровье
3 июля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 1,5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 457 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 493 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 168, третьей и более дозами – 671, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 125 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 772 490, из них первую дозу вакцины получили 5 356 988, две дозы - 4 854 386, бустерную дозу - 3 311 403 человека.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 249 713.

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Версия на английском языке Azerbaijan discloses number of people vaccinated against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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