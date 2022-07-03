В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 1,5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 457 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 457 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 493 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 168, третьей и более дозами – 671, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 125 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 772 490, из них первую дозу вакцины получили 5 356 988, две дозы - 4 854 386, бустерную дозу - 3 311 403 человека.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 249 713.