В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 9,6 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 660 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 660 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 709, второй - 856, третьей – 7 547, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 548 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 558 968, из них первую дозу вакцины получили 5 331 706, две дозы - 4 833 723, три и более доз - 3 159 255 человек, бустерную дозу после позитивного результата – 234 284 человека.