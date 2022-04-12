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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 9,6 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 9,6 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 660 человек.
Здоровье
12 апреля 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 9,6 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 660 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 709, второй - 856, третьей – 7 547, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 548 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 558 968, из них первую дозу вакцины получили 5 331 706, две дозы - 4 833 723, три и более доз - 3 159 255 человек, бустерную дозу после позитивного результата – 234 284 человека.

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Версия на английском языке Number of vaccinated people in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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