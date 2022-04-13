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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 8 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 8 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 233 человека.
Здоровье
13 апреля 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 8 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 233 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 582, второй – 677, третьей – 6 498, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 476 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 567 201, из них первую дозу вакцины получили 5 332 288, две дозы - 4 834 400, бустерную и более доз - 3 165 753 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 234 760 человек.

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