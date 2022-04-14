В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 7 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 603 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 603 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 552, второй – 538, третьей – 6 018, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 495 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 574 804, из них первую дозу вакцины получили 5 332 840, две дозы - 4 834 938, бустерную и более доз - 3 171 771 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 235 255 человек.