О нас
Аудио новости

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 7 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 7 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 603 человека.
Здоровье
14 апреля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 7 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 603 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 552, второй – 538, третьей – 6 018, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 495 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 574 804, из них первую дозу вакцины получили 5 332 840, две дозы - 4 834 938, бустерную и более доз - 3 171 771 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 235 255 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan unveils number of vaccinated people
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Самое важное

Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
14 апреля 2022 г. 12:48
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
14 апреля 2022 г. 10:17
Депутат: Совещание под председательством президента - своего рода годовой отчет послевоенного периода
Депутат: Совещание под председательством президента - своего рода годовой отчет послевоенного периода
13 апреля 2022 г. 16:34
Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
13 апреля 2022 г. 10:30
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
13 апреля 2022 г. 01:25
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
13 апреля 2022 г. 01:16
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
13 апреля 2022 г. 01:10
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
12 апреля 2022 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi