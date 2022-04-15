В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 7 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 549 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 549 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 659, второй – 521, третьей – 5928, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 441 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 582 353, из них первую дозу вакцины получили 5 333 499, две дозы - 4 835 459, бустерную и более доз - 3 177 699 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 235 696 человек.