В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 273 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 273 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 352 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 800 человек, третьей и более дозами - 1 922 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 199 человек.



Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 704 523, из них первую дозу вакцины получили 5 345 603, две дозы - 4 847 172, бустерную дозу - 3 267 411 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 244 337 человек.