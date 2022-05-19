В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 197 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 197 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 340 человек, второй дозой - 451 человек, третьей и более дозами - 2 170 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 228 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 698 183, из них первую дозу вакцины получили 5 344 904, две дозы - 4 845 785, бустерную дозу - 3 263 579 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 243 915 человек.