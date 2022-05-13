О нас
Аудио новости

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 180 человек.
Здоровье
13 мая 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 180 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 338 человек, второй дозой - 268 человек, третьей и более дозами - 2 322 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 252 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 681 428, из них первую дозу вакцины получили 5 343 146, две дозы - 4 843 421, бустерную дозу - 3 252 206 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 242 605 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan reveals vaccination statistics for today 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Завершился второй этап Проекта поддержки ветеранов
ФотоЗавершился второй этап "Проекта поддержки ветеранов"
13 мая 2022 г. 16:46
В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом
13 мая 2022 г. 16:42
Посол Турции: Для дальнейшего развития Азербайджана будут реализованы многие проекты
Посол Турции: Для дальнейшего развития Азербайджана будут реализованы многие проекты
13 мая 2022 г. 16:05
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Ветеранам войны и членам семей шехидов оказано более 47 тыс. медуслуг
Ветеранам войны и членам семей шехидов оказано более 47 тыс. медуслуг
13 мая 2022 г. 15:19
Посол Венгрии посетил детский реабилитационный центр в Баку
Посол Венгрии посетил детский реабилитационный центр в Баку
13 мая 2022 г. 15:11
ВОЗ зарегистрировала в Европе более 2 млн смертей от COVID-19
ВОЗ зарегистрировала в Европе более 2 млн смертей от COVID-19
12 мая 2022 г. 20:47
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек
12 мая 2022 г. 19:26
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом
12 мая 2022 г. 19:25
В Азербайджане начали проводить неонатальный скрининг новорожденных
ФотоВ Азербайджане начали проводить неонатальный скрининг новорожденных
12 мая 2022 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi