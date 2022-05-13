В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 180 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 180 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 338 человек, второй дозой - 268 человек, третьей и более дозами - 2 322 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 252 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 681 428, из них первую дозу вакцины получили 5 343 146, две дозы - 4 843 421, бустерную дозу - 3 252 206 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 242 605 человек.