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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3,5 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3,5 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 530 человек.
Здоровье
17 мая 2022 г. 19:37
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3,5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 530 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 367 человек, второй дозой - 487 человек, третьей и более дозами - 2 412 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 264 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 691 178, из них первую дозу вакцины получили 5 344 206, две дозы - 4 844 534, бустерную дозу - 3 259 032 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 243 406 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of people vaccinated against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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