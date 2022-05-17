В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3,5 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 530 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 530 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 367 человек, второй дозой - 487 человек, третьей и более дозами - 2 412 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 264 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 691 178, из них первую дозу вакцины получили 5 344 206, две дозы - 4 844 534, бустерную дозу - 3 259 032 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 243 406 человек.