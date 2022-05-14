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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3,3 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3,3 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 324 человека.
Здоровье
14 мая 2022 г. 16:46
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3,3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 324 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составил 371 человек, второй дозой - 372 человека, третьей и более дозами - 2 302 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 289 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 684 752, из них первую дозу вакцины получили 5 343 567, две дозы - 4 843 793, бустерную дозу - 3 254 508 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 242 884 человека.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s vaccination statistics for today
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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