В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3,3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 324 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 324 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составил 371 человек, второй дозой - 372 человека, третьей и более дозами - 2 302 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 289 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 684 752, из них первую дозу вакцины получили 5 343 567, две дозы - 4 843 793, бустерную дозу - 3 254 508 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 242 884 человека.