В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2230 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 230 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 736 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 285 человек, третьей и более дозами – 1047 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 162 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 774 761, из них первую дозу вакцины получили 5 357 725, две дозы - 4 854 671, бустерную дозу - 3 312 490 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 249 875 человек.