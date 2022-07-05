О нас

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2230 человек.
Здоровье
5 июля 2022 г. 16:33
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 230 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 736 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 285 человек, третьей и более дозами – 1047 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 162 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 774 761, из них первую дозу вакцины получили 5 357 725, две дозы - 4 854 671, бустерную дозу - 3 312 490 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 249 875 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan’s vaccination statistics for July 5
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Самое важное

МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
МО Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле является ложью
5 июля 2022 г. 13:28
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
5 июля 2022 г. 09:29
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
4 июля 2022 г. 17:42
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2022 г. 17:12
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
4 июля 2022 г. 14:43
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
4 июля 2022 г. 12:13
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
2 июля 2022 г. 17:10
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi