В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 069 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 069 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 285 человек, второй дозой - 218, тремя и более дозами - 1 386 человек. Бустерную дозу получили 180 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 732 275, из них первую дозу вакцины получили 5 349 130, две дозы - 4 849 817, бустерную дозу - 3 286 801 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 246 527 человек.