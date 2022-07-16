В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

16:38

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 168 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 443 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 195 человек, третьей и более дозами - 1 303 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 227 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 789 842, из них первую дозу вакцины получили 5 361 284, две дозы - 4 856 073, бустерную дозу - 3 321 239 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 251 246 человек.