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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2140 человек.
Здоровье
6 июля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 140 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрирован 541 вакцинированный первой дозой. Число привитых второй дозой составило 188 человек, третьей и более дозами – 1 254 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 157 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 776 901, из них первую дозу вакцины получили 5 358 266, две дозы - 4 854 859, бустерную дозу - 3 313 744 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 032 человека.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s vaccination statistics for July 6
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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