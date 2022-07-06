В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2140 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 140 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрирован 541 вакцинированный первой дозой. Число привитых второй дозой составило 188 человек, третьей и более дозами – 1 254 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 157 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 776 901, из них первую дозу вакцины получили 5 358 266, две дозы - 4 854 859, бустерную дозу - 3 313 744 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 032 человека.