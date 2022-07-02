В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 587 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 587 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 1 350 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 180 человек, третьей и более дозами – 907 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 150 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 771 033, из них первую дозу вакцины получили 5 356 495, две дозы - 4 854 218, бустерную дозу - 3 310 732 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 249 588 человек.