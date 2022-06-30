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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 2 131 человек.
Здоровье
30 июня 2022 г. 16:36
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 2 131 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 538 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 305 человек, третьей и более дозами - 1 108 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 180 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 766 538, из них первую дозу вакцины получили 5 354 566, две дозы - 4 853 792, бустерную дозу - 3 308 903 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 249 227 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals vaccination statistics for June 30
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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