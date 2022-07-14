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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2,1 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2,1 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 117 человек.
Здоровье
14 июля 2022 г. 18:38
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2,1 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 117 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 513 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 206 человек, третьей и более дозами – 1 213 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 185 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 785 739, из них первую дозу вакцины получили 5 360 446, две дозы - 4 855 736, бустерную дозу - 3 318 716 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 841 человек.

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