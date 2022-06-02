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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2,1 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2,1 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 2 123 человека.
Здоровье
2 июня 2022 г. 16:47
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2,1 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 2 123 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 326, второй дозой - 181, тремя и более дозами - 1 438 человек. Бустерную дозу получили 178 человек.

В Азербайджане на сегодняшний день вакцинировано 13 728 289 человек, первой дозой - 5 348 519, второй дозой - 4 849 400 человек, тремя и более дозами - 3 284 160, бустерной дозой - 246 210 человек.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated against COVID-19 announced
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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