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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 14 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 14 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 14 612 человек.
Здоровье
31 марта 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 14 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 14 612 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 994, второй – 1 483, третьей – 11 415, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата – 720 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 456 322, из них первую дозу вакцины получили 5 324 386, две дозы - 4 824 633, бустерную и более доз - 3 078 608 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 228 695 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates over 14,000 people against COVID-19 on March 31
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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