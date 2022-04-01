В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 12 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 12 879 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 12 879 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 909, второй – 1 240, третьей – 10 115, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 615 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 469 201, из них первую дозу вакцины получили 5 325 295, две дозы - 4 825 873, бустерную и более доз - 3 088 723 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 229 310 человек.