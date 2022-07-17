В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 763 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 763 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 311 вакцинированный первой дозой. Число привитых второй дозой составило 108 человек, третьей и более дозами – 1 119 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 225 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 791 605, из них первую дозу вакцины получили 5 361 595, две дозы - 4 856 181, бустерную дозу - 3 322 538 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 251 471 человек.