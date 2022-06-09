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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 900 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 900 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 909 человек.
Здоровье
9 июня 2022 г. 16:47
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 900 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 909 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 326 человек, второй дозой - 182 человека, третьей и более дозами – 1 243 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 158 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 739 858, из них первую дозу вакцины получили 5 350 230, две дозы - 4 850 522, бустерную дозу - 3 291 960 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 247 146 человек.

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