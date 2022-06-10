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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 700 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 700 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 1 731 человек.
Здоровье
10 июня 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 700 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 1 731 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 259 человек, второй дозой - 117 человек, третьей и более дозами – 1 212 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 158 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 741 589, из них первую дозу вакцины получили 5 350 489, две дозы - 4 850 665, бустерную дозу - 3 293 172 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 247 263 человека.

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Версия на английском языке Azerbaijan discloses number of vaccinated people
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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