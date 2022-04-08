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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 8 588 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 8 588 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 497 человек.
Здоровье
8 апреля 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 8 588 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 497 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 629 человек, второй - 717, тремя и более дозами – 6744, бустерной дозой после положительного ответа – 498 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 523 020, из них первую дозу вакцины получили 5 329 879, две дозы - 4 831 462, бустерную дозу и более доз – 3 137 947 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 232 732 человека.

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