В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 515 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 515 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 515 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

При этом первую дозу препарата получили 115 человек, вторую - 255, третью и большее количество доз - 123, бустерную дозу после позитивного результата - 22.

На сегодняшний день введены 13 923 277 доз вакцины от COVID-19.

При этом 5 393 050 человек получили первую дозу препарата, 4 874 300 - вторую, 3 391 919 - третью и большее количество доз, 264 008 - бустерную после позитивного результата.