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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек.
Здоровье
11 мая 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 466, второй - 525, третьей - 3 188, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 379.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 674 449, из них первую дозу вакцины получили 5 342 437, две дозы - 4 842 755, бустерную дозу - 3 247 205 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 242 052 человека.

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