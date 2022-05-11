В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 466, второй - 525, третьей - 3 188, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 379.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 674 449, из них первую дозу вакцины получили 5 342 437, две дозы - 4 842 755, бустерную дозу - 3 247 205 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 242 052 человека.