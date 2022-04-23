В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 478, второй – 230, третьей – 3 346, число получивших бустерную дозу после положительного результата теста - 309 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 623 719, из них первую дозу вакцины получили 5 337 184, две дозы - 4 838 229, бустерную и более доз - 3 210 006 человек, бустерную дозу после положительного результата теста - 238 300 человек.