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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека.
Здоровье
23 апреля 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 363 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 478, второй – 230, третьей – 3 346, число получивших бустерную дозу после положительного результата теста - 309 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 623 719, из них первую дозу вакцины получили 5 337 184, две дозы - 4 838 229, бустерную и более доз - 3 210 006 человек, бустерную дозу после положительного результата теста - 238 300 человек.

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