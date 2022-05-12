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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек.
Здоровье
12 мая 2022 г. 19:26
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 421, второй - 398, третьей и более дозами - 2 679. Количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 301.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 678 248, из них первую дозу вакцины получили 5 342 858, две дозы - 4 843 153, бустерную дозу - 3 249 884 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 242 353 человека.

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Версия на английском языке Over 13.678M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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