В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 421, второй - 398, третьей и более дозами - 2 679. Количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 301.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 678 248, из них первую дозу вакцины получили 5 342 858, две дозы - 4 843 153, бустерную дозу - 3 249 884 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата составило 242 353 человека.