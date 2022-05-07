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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 565 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 565 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 565 человек.
Здоровье
7 мая 2022 г. 16:45
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 565 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 565 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 358 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 399 человека, третьей и более дозами - 2 507 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 301 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 666 575, из них первую дозу вакцины получили 5 341 671, две дозы - 4 841 925, бустерную дозу - 3 241 601 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 241 378 человек.

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Версия на английском языке Over 13.66M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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