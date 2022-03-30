В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 16 678 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 678 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 678 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 965, второй – 1 874, третьей – 13 104, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 735 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 441 710, из них первую дозу вакцины получили 5 323 392, две дозы - 4 823 150, бустерную и более доз - 3 067 193 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 227 975 человек