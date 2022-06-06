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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек.
Здоровье
6 июня 2022 г. 16:34
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 15 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрирован один случай вакцинации первой дозой. Число привитых второй дозой составило один человек, третьей и более дозами – 15 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – один человек.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 733 837, из них первую дозу вакцины получили 5 349 326, две дозы - 4 848 965, бустерную дозу - 3 287 895 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 246 651 человек.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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