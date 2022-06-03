В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1,9 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 1 917 человек.

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 1 917 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 326, второй дозой - 199, тремя и более дозами - 1 255 человек. Бустерную дозу получили 137 человек.

В Азербайджане на сегодняшний день вакцинировано 13 730 206 человек, первой дозой - 5 348 845, второй дозой - 4 849 599 человек, тремя и более дозами - 3 285 415, бустерной дозой - 246 347 человек.