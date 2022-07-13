В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1,8 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 823 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 823 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрированы 459 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 178 человек, третьей и более дозами – 991 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 195 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 783 622, из них первую дозу вакцины получили 5 359 933, две дозы - 4 855 530, бустерную дозу - 3 317 503 человека. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 656 человек.