О нас

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1 544 человека

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1 544 человека В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 544 человека.
Здоровье
5 июня 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1 544 человека

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 544 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 195 человек, второй дозой - 147, тремя и более дозами - 1 079 человек. Бустерную дозу получили 123 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 733 819, из них первую дозу вакцины получили 5 349 325, две дозы - 4 848 964, бустерную дозу - 3 287 880 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 246 650 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Over 13.73M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi